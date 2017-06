Touré: "Je ziet dat Guardiola niet gelukkig is met zichzelf"

16:16 – Dat Manchester City in het afgelopen seizoen geen prijs heeft gewonnen, doet Pep Guardiola veel pijn. Dat is althans de lezing van middenvelder Yaya Touré, die deze week zijn contract in het Etihad Stadium verlengde.



"Je kunt in zijn ogen zien dat hij niet gelukkig is met zichzelf", spreekt de openhartige middenvelder tegen Sky Sports. "In het nieuwe seizoen wil hij sowieso alles uit de kan halen en hij gaat daar heel hard voor werken. Het zal moeilijk worden om in de prijzen te vallen, maar moeten een poging wagen."



Touré leefde kort na de aanstelling van Guardiola in onmin met de Spaanse coach, maar inmiddels kan duo prima samen door één deur. "Wat toen gebeurd is, is gebeurd", zegt Touré. "Ik heb het laten rusten en het behoort tot het verleden. Het was een moeilijke situatie, maar omdat ik hard heb gewerkt heb ik toch een kans gekregen."