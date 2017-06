Allegri trots op Juventus: "Krijgt altijd een nieuwe kans"

0:09 – Massimiliano Allegri was ondanks de nederlaag van Juventus in de Champions League-finale tegen Real Madrid (1-4) trots op zijn ploeg. De trainer stelde dat de club een goed seizoen heeft gedraaid en volgend jaar een nieuwe poging gaat doen.



"Ik ben trots op wat deze jongens dit seizoen bereikt hebben. We kwamen hier om de Champions League te winnen, maar dat is helaas niet gelukt", sprak Allegri na afloop op de persconferentie. "We hebben een heel goede eerste helft gespeeld, maar vergaten de kansen die we kregen af te maken. Daarna kregen we dat doelpunt tegen en dat was een psychologische tik."



Allegri stelt dat Juventus nu vooral moet leren van de verloren finale. "Het leven geeft gelukkig altijd een kans om iets opnieuw te doen. Dus wij moeten nu heel goed gaan analyseren waar het mis ging, zowel in ons spel als mentaal. We hebben in de eerste helft te veel energie gebruikt. Dit is goede motivatie om volgend seizoen opnieuw de finale te bereiken en dan wel te winnen", besloot hij.