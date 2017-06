Holtz: "Misschien kunnen we Nederland wel helpen"

21:54 – Voor Nederland is het WK-kwalificatieduel met Luxemburg van aanstaande vrijdag van levensbelang. De tegenstander van Oranje is juist de nummer laatst in de poule en heeft weinig meer om voor te spelen. Wel kan het land Nederland een goede dienst bewijzen door thuis Bulgarije te verslaan.



Luxemburg trainde donderdag op Nederlandse bodem en bondscoach Luc Holtz blikte daarna vooruit op het duel met de ploeg van Dick Advocaat. "Onze voorbereiding is voor elke interland gewoon hetzelfde. Of dat nou Nederland, Frankrijk, Zweden of Albanië is. We weten dat het vrijdag een andere situatie is. Een groot stadion, veel toeschouwers en een goede tegenstander", zegt de bondscoach, die het niet uitmaakt dat er een nieuwe bondscoach bij Nederland is. "Dat is jullie zaak. Voor ons maakt het geen verschil."



Tijdens de persconferentie ging hij ook nog in op de plek van Nederland in groep A. "Het ziet er niet zo goed uit. De wedstrijd van vrijdag zal niet eens zo heel belangrijk zijn. Vooral die tegen directe tegenstanders gaan nu tellen. Misschien kunnen we Nederland wel helpen als we thuis winnen van Bulgarije", aldus Holtz. "Dat geldt morgen natuurlijk niet. Dan willen we ook winnen."