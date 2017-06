Optimist De Vrij: "We kunnen zelfs nog eerste worden"

0:19 – Door de late goal van Zweden tegen Frankrijk (2-1) is er een beetje een gekke situatie ontstaan in Groep A van de WK-kwalificatiereeks. Het Nederlands elftal, dat zelf zonder problemen met 5-0 van Luxemburg won, staat nu drie punten achter zowel Zweden als Frankrijk. De volgende wedstrijd, uit bij de Fransen, kan dus eigenlijk niet verloren worden door Oranje. Stefan de Vrij toont zich toch optimistisch.



"De 2-1 van Zweden tegen Frankrijk hoeft niet per se een smetje te zijn. Er is nog van alles mogelijk in deze poule. We moeten erin blijven geloven. Als we alles winnen, dan hebben we een goede kans om het WK te bereiken. We kunnen zelfs nog eerste worden. Het ligt nog allemaal heel dicht bij elkaar", benadrukt De Vrij, die met een snee in zijn wenkbrauw de pers te woord stond in de mixed zone van De Kuip.



De centrumverdediger van Lazio heeft genoten van het duel met Luxemburg, aangezien het zijn eerste interland was sinds de 3-0 nederlaag Turkije in september 2015. "Ja, het was wel even lang geleden", glimlacht De Vrij, die net terug is van een kwetsuur. "Ik ben blij dat ik weer negentig minuten kon spelen, zeker omdat het in De Kuip was. Ik zat nog niet helemaal in het ritme, omdat we slechts twee trainingen hebben gehad. Maar ik heb het de hele wedstrijd volgehouden, al had ik wel kramp aan beide kanten."



De Vrij vormde het centrale duo met Wesley Hoedt, zijn maatje in de verdediging van Lazio. "Ik ken hem ondertussen erg goed. We hebben vaak samengespeeld in een viermansverdediging. De samenwerking verloopt altijd goed", aldus De Vrij.