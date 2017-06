Miljoenentransfer naar Everton nadert voor Klaassen

7:35 – De geruchten omtrent een overstap van Davy Klaassen naar Everton zijn een stuk hardnekkiger geworden. De onderhandelingen tussen Ajax en de Premier League-subtopper zijn volgens De Telegraaf al begonnen. De Amsterdamse werkgever van de 24-jarige middenvelder lijkt niet met minder dan 30 miljoen euro genoegen te nemen.



Ajax wil een flinke klapper slaan met de verkoop van Klaassen en verlangt volgens bovengenoemde ochtendkrant minimaal 30 miljoen euro voor de middenvelder. Daarmee zou de transfer in de buurt komen van het record van Ajax, dat momenteel nog in handen is van Arek Milik. De Poolse spits werd vorig jaar zomer voor ongeveer 32,5 miljoen euro verkocht aan Napoli.



Everton wordt al een tijdje in verband gebracht met Klaassen, die afgelopen seizoen goed was voor twintig goals en twaalf assists in vijftig officiële optredens voor Ajax, dat onder aanvoering van de middenvelder de Europa League-finale bereikte. De captain schermt ook met interesse vanuit de Italiaanse Serie A en de Duitse Bundesliga, maar lijkt het meest open te staan voor een overstap naar het Everton van manager Ronald Koeman.



Mocht Klaassen tot de grootverdieners van Everton gaan behoren, dan zal hij ongeveer het vijfvoud opstrijken van wat hij nu bij Ajax verdient. The Toffees eindigden de afgelopen in de Premier League op de zevende plaats, waarmee een ticket voor Europees voetbal werd gepakt door de ploeg van Koeman.