Van Wolfwinkel tekent voor drie jaar bij FC Basel

18:27 – Ricky van Wolfswinkel verruilt Vitesse voor FC Basel. De Zwitserse club maakt woensdagavond via de officiële kanalen bekend de Nederlander te hebben vastgelegd. De spits zet zijn handtekening onder een contract dat hem voor drie jaar aan Basel bindt.



Van Wolfswinkel was bij Vitesse nog in het bezit van een contract tot medio 2019. Hoeveel de club uit Arnhem voor hem ontvangt, is niet bekend gemaakt. Woensdag werd de spits na de ondertekening gepresenteerd bij FC Basel, dat als kampioen van Zwitserland volgend seizoen uitkomt in de groepfase Champions League. Van Wolfswinkel tekent tot medio 2020.



Technisch directeur Marco Streller is blij met de nieuwe aanwinst. "We zochten naar een spits met ervaring en die in het verleden al bewezen heeft vaak te scoren. Zo'n type is moeilijk te vinden voor Basel of zijn vaak te hoog gegrepen. Ricky is uitvoerig bekeken door de technische commissie en iedereen kwam tot dezelfde conclusie. Hij was me al eerder opgevallen toen ik met Basel tegen Sporting Lissabon speelde", zegt hij op de clubwebsite.