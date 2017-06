'Klaassen bereikt persoonlijk akkoord met Everton'

11:22 – De transfer van Davy Klaassen naar Everton lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn. De aanvoerder van de Amsterdammers zou een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Everton. Dat melden zowel het Algemeen Dagblad als diverse Engelse media.



Volgens het AD bevinden de onderhandelingen tussen Ajax en Everton zich ook in de afrondende fase. De Amsterdammers verwachten dat het snel tot een akkoord komt. Diverse Engelse media melden dat Klaassen zelf al akkoord is met Everton en nu is het alleen nog wachten op de medische keuring.



Ajax zou ongeveer dertig miljoen euro willen ontvangen voor de middenvelder, die in Amsterdam nog een contract heeft tot medio 2019. De 24-jarige Klaassen was afgelopen seizoen één van de sterkhouders bij Ajax en maakte in 33 competitieduels maar liefst veertien doelpunten. Mede daardoor viel de international op bij het Everton van Ronald Koeman.