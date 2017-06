Manu transfervrij: "Te kennen gegeven dat ik mag vertrekken"

21:46 – Elvis Manu mag vertrekken bij Brighton & Hove Albion. De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2018, maar mag desondanks transfervrij de deur uit. De clubleiding heeft hem laten weten dat hij in de zomer uit mag kijken naar een nieuwe werkgever.



De 23-jarige Manu trainde in de zomer hard door om topfit te zijn voor het nieuwe seizoen. Hij mag namelijk op zoek naar een nieuwe werkgever. "Voor nu ga ik nog terug naar Brighton om daar aan te sluiten bij de voorbereiding. Maar ze hebben me al te kennen gegeven dat ik mag vertrekken. Transfervrij, dus dat is voor mij goed. Het is nu afwachten wat er op mijn pad komt", zegt hij tegenover FOX Sports.



Het afgelopen halfjaar speelde Manu nog op huurbasis voor Go Ahead Eagles, maar daar werd hij weggestuurd nadat hij op Instagram zijn steun uitsprak voor Feyenoord. "Natuurlijk is het niet leuk, maar het is gebeurd. Het is niet goed, maar ik heb er wel van geleerd. Het gebeurt geen tweede keer", stelt de aanvaller.