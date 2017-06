Van Bronckhorst bevestigt interesse Feyenoord in Diks

21:59 – Feyenoord moet op zoek naar een vervanger voor Rick Karsdorp, die woensdag een vijfjarig contract tekende bij AS Roma. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst is Kevin Diks van Fiorentina een van de mogelijkheden waar naar wordt gekeken.



"Het is mogelijk", reageert Van Bronckhorst bij FOX Sports op de vraag of Diks naar Feyenoord komt. "We kijken nu welke spelers we zouden kunnen halen. Martin van Geel is daar hard mee bezig. Hij weet wat ik graag wil zien en werkt hard om dat voor elkaar te krijgen."



Met Karsdorp raakt Feyenoord een dragende kracht kwijt, maar Van Bronckhorst is desondanks blij voor de verdediger. "Het is eigenlijk het meest ideale wat je je kunt voorstellen. Een talent dat doorstroomt vanuit de jeugd, zich ontwikkelt en dan voor een mooi bedrag de stap naar het buitenland maakt. Dat moet je als club willen", stelt de trainer.