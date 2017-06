Enzo Zidane vertrekt bij Real, Cuenca naar Israël

21:22 – Enzo Zidane vertrekt bij Real Madrid. De zoon van de Real-trainer tekent een contract bij Deportivo Alavés. Die club maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder zijn handtekening zet onder een driejarige verbintenis.



Het is niet bekend hoeveel Alavés neerlegt voor de jonge Zidane, maar wel dat Real Madrid een terugkoopclausule heeft weten af te dwingen. De afgelopen twee seizoenen speelde de middenvelder in het tweede elftal van Real. Daar kwam hij tot 78 officiële wedstrijden waarin hij zeven keer scoorde en goed was voor vijftien assists.



Cuenca

Isaac Cuenca vervolgt zijn loopbaan in Israël. Hij tekent voor drie jaar bij Hapoel Beer Sheva, zo maakt de club donderdag bekend. De oud-Ajacied was transfervrij nadat zijn contract bij Granada afliep. "Ik kijk uit naar volgend seizoen. We hopen grote dingen te kunnen bereiken", aldus de aanvaller bij zijn presentatie.