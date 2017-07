Kongolo maakt definitief de overstap naar AS Monaco

18:08 – De overstap van Terence Kongolo van Feyenoord naar AS Monaco is definitief in kannen en kruiken. De Franse kampioen maakte maandag aan het begin van de avond bekend dat de verdediger een contract voor vijf seizoenen zal tekenen.



"Ik ben heel blij dat ik hier kan tekenen", vertelt de linksback op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging bij een mooie en ambitieuze club. Ik hoop snel de technische staf en de spelers te ontmoeten en op het veld van waarde te zijn."



Naar verluidt ontvangt Feyenoord vijftien miljoen euro voor Kongolo, die nog een contract voor twee jaar in Rotterdam had. Bij de kampioen van de Eredivisie maakte hij vijf jaar geleden (april 2012) zijn debuut in het eerste en sindsdien speelde hij bijna 140 wedstrijden in de hoofdmacht. Ook groeide hij uit tot international, zo mocht hij zelfs mee naar het WK in Brazilië.