Fosu-Mensah: "Denk er direct aan als ik wakker word"

12:31 – Hij mag dan al jaren bij Manchester United spelen, maar dat betekent niet dat Timothy Fosu-Mensah het niet moeilijk heeft met de situatie van Abdelhak Nouri. Het talent van United maakt een zeer zware periode door, zegt hij op de website van zijn werkgever.



Fosu-Mensah speelde in de jeugd van Ajax samen met Nouri. "Toen we acht jaar waren, speelden we al samen. Dit is heel triest en heel moeilijk voor mij. Als ik wakker word, is dit het eerste waar ik aan denk. Het doet me heel veel pijn en ik heb contact met mijn oude ploeggenoten van Ajax. We proberen met zijn allen sterk te zijn in deze situatie."



De negentienjarige Amsterdammer vertrok in 2014 bij Ajax.