Sánchez zinspeelt op vertrek bij Arsenal: "Wil in de CL spelen"

20:33 – Het is nog altijd maar de vraag of Alexis Sánchez komend seizoen voor Arsenal speelt. De Chileense steraanvaller van de club lijkt namelijk geen genoegen te nemen met feit dat The Gunners dit seizoen in de Europa League hun wedstrijden zullen spelen.



"Ik wil in de Champions League spelen", zo vertelt hij tijdens zijn vakantie in eigenland aan Chileense media. "Ik droom er al sinds ik een klein jongetje was van om dat toernooi te winnen. Maar uiteindelijk is het niet aan mij, ik zal moeten wachten op wat Arsenal beslist."



Het lijkt er echter niet op dat Arsenal de spits wil laten gaan. Manager Arsène Wenger sprak zich onlangs al uit over de toekomst van Sánchez. "Natuurlijk blijft hij bij ons. Ik heb met hem gesms't en dat was een zeer positieve conversatie."