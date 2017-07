Jackie Groenen verovert harten: "Mooiste wedstrijd ooit"

1:58 – Na de opener van de Oranje-dames op het EK in eigen land kunnen we meerdere conclusies trekken; het was een mooi feest in Utrecht, er werd prima gevoetbald en van Noorwegen werd verdiend met 1-0 gewonnen. Een andere conclusie: Oranje heeft een echte groeibriljant in huis. Jackie Groenen maakte weer veel indruk in de ouverture en wordt daarom bedolven onder de complimenten. FCUpdate.nl sprak met de uitblinker.



Glimlach



Omdat Groenen al vroeg in haar carrière naar Duitsland verkaste, kwam ze nooit uit op het hoogste niveau van Nederland. Na vier Noord-Brabantse amateurclubs werd de Tilburgse in 2011 opgepikt door SG Essen. Via FCR 2001 Duisburg kwam de middenveldster bij Chelsea terecht, maar die club verruilde ze na twee jaar voor 1. FFC Frankfurt. Bij het Nederlandse publiek was Groenen hierdoor nog niet zo bekend, maar dat is één klap veranderd. Sinds begin dit jaar is ze een vaste waarde in Oranje, waar ze de beste vrouw van het veld was tegen Noorwegen.



Lieke Martens werd officieel verkozen tot 'Woman of the Match' in de EK-opening, maar eigenlijk kon deze prijs maar naar één speelster gaan: Groenen. Met een passratio van 89 procent en veel intercepties was ze nagenoeg foutloos, wat niet onopgemerkt bleef bij het fanatieke publiek in de Galgenwaard en op social media. De speelster van FFC Frankfurt wordt opgehemeld. "Echt?", vraagt Groenen met een bescheiden maar zeer brede glimlach na haar sterkte optreden. "Wat leuk, haha. Ik had mijn telefoon nog niet gezien, maar die is dan vast al ontploft."



We laten Groenen wat complimenten zien, haar ogen gaan nog meer glimmen. "Natuurlijk is dat bijzonder. Ik heb altijd op dit niveau willen voetballen. Dat het nu zover is, is hartstikke leuk. Ik ben blij dat het zo goed gegaan is. Ik was veel aan de bal en heb het spel vaak kunnen verleggen. Ik heb mijn taken goed uitgevoerd en had weinig balverlies", analyseert Groenen zichzelf. "Het ging gewoon lekker. Ik heb ook veel ballen kunnen afpakken. Een paar voorzetten konden beter, maar voor de rest was het goed. Ik hoop dat er nog veel van dit soort wedstrijden komen. Dit was in ieder geval wel de mooiste wedstrijd uit m'n carrière", glimlacht de nummer 14 van de Oranje-dames.



Judo



En dat terwijl Groenen eind oktober 2016 pas debuteerde bij de Oranje Leeuwinnen. "Tja, het is snel gegaan. Vanaf januari ben ik een beetje alles gaan spelen. Ik heb dit altijd al willen doen, dus het is bijzonder dat ik nu steeds op het veld sta", aldus Groenen, die op het EK in eigen land de kroon op haar ontwikkeling wil zetten. Fans heeft ze in ieder geval al genoeg, getuige ook de 'Team Jackie'-sjaal die ze van een aantal supporters heeft gekregen en waarmee ze trots poseert in de mixed zone van de Galgenwaard.



Talent heeft Groenen overigens niet alleen voor voetbal. Ze was ook een begenadigd judoka. In jeugdklassen werd de fanatiekeling zelfs tot vier keer toe Nederlands kampioene. Op een gegeven moest ze echter voor één sport gaan. "Ik moest kiezen, maar voetbal is echt altijd mijn sport geweest. Daar heeft mijn hart altijd gelegen. Judo was meer een uit de hand gelopen hobby. Daarom koos ik voor voetbal. Ik denk wel dat de combinatie tussen de twee in de jeugd ontzettend goed voor me is geweest. Ik heb er nog steeds veel aan. Ik sta heel stabiel op m'n voeten. Ik ben niet de grootste, maar word ook niet zomaar opzij gezet. Ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft", besluit Groenen.





Door: Koen Jans