Ajax wil niet meewerken aan transfer: "Nick is niet te koop"

7:41 – Nick Viergever schermt met interesse vanuit de Bundesliga, maar Ajax heeft er geen zin in om de verdediger deze zomer van de hand te doen. Directeur spelerszaken Marc Overmars geeft aan dat er geen prijskaartje om de nek van de 27-jarige linkspoot hangt.



"Nick blijft dit seizoen bij Ajax. Hij is met zijn ervaring belangrijk en dus niet te koop", laat Overmars optekenen in De Telegraaf, dat meldt dat er nog geen enkele club langsgekomen is die officieel voor de verdediger aanklopte in Amsterdam. Hoewel Viergever slechts nog tot medio 2018 vastligt in de ArenA, is er nog niet met hem gesproken over een verlenging van het contract. "Dat komt later", geeft Overmars aan.



De spoeling is dun geworden in de achterhoede van Ajax, dat Kenny Tete en Heiko Westermann al respectievelijk naar Olympique Lyon en Austria Wien zag vertrekken en ook Jairo Riedewald (Crystal Palace) en Mitchell Dijks (wil het liefst terug naar Engeland) gaat kwijtraken. Het lijkt erop dat Ajax zich nog gaat versterken in de defensieve linie en de linksachterpositie zou hierbij de prioriteit hebben. Vorig seizoen speelden Daley Sinkgraven en Nick Viergever hier vaak.



Viergever werd genoemd bij Bayer Leverkusen. De verdediger leidde dinsdagavond een oefennederlaag tegen Olympique Lyon (2-0) in met een eigen doelpunt.