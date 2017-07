FC Utrecht klaart klus tegen Valletta FC overtuigend

21:22 – FC Utrecht heeft na de saaie 0-0 van vorige week een plek in de volgende ronde van de Europa League kwalificatie weten te bemachtigen. Utrecht was veel sterker dan Valletta en won uiteindelijk met 3-1. De Domstedelingen moeten nu nog twee voorrondes doorkomen om zich te plaatsen voor de groepsfase, en treft in de volgende ronde Lech Poznan of FK Haugesund.



Wegens het EK vrouwenvoetbal speelde Utrecht niet in de eigen Galgenwaard, maar in het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk. De omstandigheden in Waalwijk waren ondanks het kunstgrasveld een stuk beter dan vorige week in Malta: de temperatuur was aangenamer en alle spelers hadden meer tijd gehad om de heftige gebeurtenissen rondom Abdelhak Nouri een plekje te geven. Waar Utrecht in de heenwedstrijd nog moeite had om het spel te maken, kwam het vanavond (donderdag) een stuk sterker voor de dag.



Utrecht zette Valletta muurvast en had vanaf minuut één het overwicht, en wist via snelle aanvallen tot kansen te komen. Sean Klaiber kwam tot een gevaarlijk hard schot, maar zag zijn poging naast vliegen. Kort hierna had Simon Makienok in de elfde minuut zijn eerste treffer in dienst van Utrecht moeten maken, maar miste de Deense spits na inbrengen van Yassin Ayoub van dichtbij een grote kans. Het aandringen van Utrecht werd echter alsnog snel beloond.



In de achttiende minuut werd namelijk de 1-0 op het scorebord gezet: Klaiber probeerde het weer van afstand, en volleerde een afgeslagen bal ditmaal keihard tegen de netten. De dik verdiende voorsprong was voor Utrecht echter geen reden om het rustiger aan te gaan doen: de bezoekers uit Malta bleven onder druk gezet worden. Het regende kansen, maar Utrecht en voornamelijk Makienok gingen hier te slordig mee om. Aan de andere kant kreeg Valletta na een blunder van Mark van der Maarel één echte kans, maar Klaiber wist te herstellen. Zodoende gingen de ploegen met een 1-0 tussenstand richting de catacomben.



Valletta kwam een stuk sterker uit de kleedkamers dan Utrecht, en leek erop gebrand om de belangrijke uitgoal te maken. Erik ten Hag zag met lede ogen aan hoe zijn ploeg verslapte, en kon enkele keren opgelucht adem halen. Valletta bleek namelijk verre van een goede ploeg en benutte geen een van haar gecreëerde kansen. Na het debuut van de Belgische spits Cyriel Dessers in de 62ste minuut kreeg Utrecht de wedstrijd weer wat beter onder controle, maar omdat de voorsprong maar niet vergroot werd bleef het billenknijpen voor de naar Waalwijk afgereisde Utrecht-supporters.



De verlossende 2-0 viel toch: in de 76ste minuut was het aanvoerder Willem Janssen die een corner binnenkopte en de wedstrijd op slot gooide. Het feest werd nog groter: uitblinker Klaiber vond met een lange bal Zakaria Labyad, die uit een moeilijke hoek de 3-0 binnenschoot. Ondanks dat Valletta vlak voor tijd uit een hoekschop een eretreffer wist te maken, won Utrecht de wedstrijd overtuigend, en zal de ploeg met vertrouwen de volgende ronde tegemoet zien.