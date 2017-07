AZ wint ruim van Cambuur, Willem II verliest van Cercle

20:48 – AZ kende zaterdag in een oefenwedstrijd geen enkele problemen met SC Cambuur. De ploeg uit de Jupiler League werd met 4-0 verslagen. Eerder op de dag wonnen de reserves van de Alkmaarders al met 3-0 van VVCS. Tegen Cambuur kreeg de beoogde basiself van John van den Brom een kans.



AZ-Cambuur

AZ kwam goed uit de startblokken. Al na acht minuten zette Wout Weghorst AZ op voorsprong. Niet veel later verdubbelde Joris van Overeem de score. Hoewel de Alkmaarders de betere partij waren, duurde het lang voor er weer gescoord werd. Pas negen minuten voor tijd maakte Dabney Dos Santos de derde. Enkele minuten later zorgde Calvin Stengs voor het slotakkoord: 4-0.



Willem II-Cercle Brugge

Voor Willem II verliep de zaterdag iets minder positief. De Tilburgers gingen met 5-2 onderuit tegen het Belgische Cercle Brugge. Bij rust stond Willem II al op een 3-0 achterstand. De ploeg van Erwin van de Looi leek een comback te gaan maken, want in de tweede helft benutte Jordy Croux een penalty. Kort daarna zorgde Karim Coulibaly voor de aansluitingstreffer. Cercle scoorde daarna echter nog twee keer waardoor de eindstand op 5-2 werd bepaald.