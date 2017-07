Spartaan op stage bij MVV, De Graaf weg bij Feyenoord

11:14 – Sparta Rotterdam ziet toekomst in Michael Verrips, maar stalt de 20-jarige doelman mogelijk wel voor een seizoen in de Jupiler League. De Rotterdamse club heeft het contract van de keeper tot medio 2019 verlengd, maar laat hem op proef gaan bij MVV Maastricht.



Sparta meldt via de officiële kanalen dat Verrips de komende dagen op proef gaat bij MVV. Wellicht krijgt de doelman bij de Jupiler League-club uit Limburg de kans om vlieguren te maken. Verrips heeft een verleden bij Vitesse, PSV en FC Twente en is Spartaan sinds 2016.



De Graaf

Ondertussen heeft Feyenoord bekendgemaakt dat Edwin de Graaf per direct vertrokken is bij de Feyenoord Academy. De trainer van Feyenoord onder 16 heeft zijn Rotterdamse werkgever laten weten dat hij voor een nieuwe uitdaging gaat. "Feyenoord betreurt het feit dat De Graaf kort voor de start van het seizoen vertrekt", zegt de kampioen op de clubsite over de exit van de oud-middenvelder.



Pieter Schrassert Bert, coördinator middenbouw van de Feyenoord-opleiding, neemt de honneurs van De Graaf nu waar. Feyenoord onder 16 begint op deze maandag aan het nieuwe seizoen.