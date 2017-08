Ten Hag: "Utrecht sterker dan zeven dagen geleden"

22:21 – FC Utrecht heeft donderdag de lastige taak om in Polen tegen Lech Poznan een doelpunt af te dwingen. Het heenduel eindigde in een 0-0 gelijkspel en een uitdoelpunt is goud waard voor de Domstedelingen. Erik ten Hag heeft in ieder geval vertrouwen in de Europa League-ontmoeting.



Ten Hag zegt vooral blij te zijn dat Utrecht geen tegendoelpunt heeft geïncasseerd in De Galgenwaard. "We hadden graag gescoord in Utrecht, maar we hebben de nul gehouden. Dat is heel belangrijk. En dus zien wij de 0-0 als een heel goed resultaat", legt hij uit op de clubwebsite. "We hebben geleerd van de heenwedstrijd en zijn morgen weer een week verder dan toen die werd gespeeld. Dan zijn we ook weer veel sterker dan we zeven dagen eerder waren. En dus denken we hier een goede kans op een goed resultaat te hebben."



"Als wij er één maken, moeten zij er twee scoren. Dat geeft ons vertrouwen", vervolgt Ten Hag, die nog niet weet of Yassin Ayoub donderdag kan spelen. "We hebben straks nog een training waarin hij meedoet. Of Yassin ook morgen van de partij is, wordt tijdens de training duidelijk."