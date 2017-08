Pasveer eerste doelman Vitesse, Room zit ziek thuis

18:37 – Remko Pasveer begint het seizoen als eerste doelman van Vitesse. De van PSV overgekomen keeper staat zaterdag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord onder de lat. Eloy Room, die de concurrentiestrijd heeft verloren, is er helemaal niet bij. De voormalige eerste doelman heeft zich ziek gemeld.



Vitesse-trainer Henk Fraser ontkent dat Room een breuk wil forceren. "Dat vind ik een voorbarige conclusie. Ik ga uit van het goede van de mens. Wie eerste keeper is? Op dit moment is dat Pasveer", citeert Omroep Gelderland Fraser. "Met zijn kwaliteiten past hij ook heel goed bij de manier waarop wij spelen."



Room meldde zich donderdag ziek bij Vitesse. "Eloy is ziek. Ja, natuurlijk is er met de medische staf contact geweest. Ik wens hem beterschap en sterkte."