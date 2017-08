AZ wint van Udinese, PEC Zwolle simpel langs Cambuur

23:11 – AZ heeft zaterdagavond een oefenzege op Udinese geboekt. De Alkmaarders versloegen de ploeg uit de Serie A met 1-2 op Italiaanse bodem. Ook PEC Zwolle won een oefenduel. De Eredivisionist was met 4-0 te sterk voor SC Cambuur.



Udinese-AZ

AZ begon sterk en kreeg direct enkele goede kansen. De ploeg van John van den Brom kwam na een half uur dan ook verdiend op voorsprong. Marko Vejinovic werkte een vrije trap tegen de touwen. In de laatste minuut van de eerste helft viel ook nog de 0-2. Na een goede aanval was Joris van Overeem het eindstation. Udinese kreeg in de tweede helft nog een strafschop toegekend waardoor Stipe Perica de eindstand op 1-2 bepaalde.



PEC Zwolle-SC Cambuur

PEC Zwolle kende zaterdag geen enkele moeite met SC Cambuur. Al na acht minuten maakte Ryan Thomas de openingstreffer. PEC trok die lijn door en stond bij rust op een 3-0 voorsprong. Youness Mokhtar en Piotr Parzyszek maakten de andere goals. Ook in de tweede helft was PEC de bovenliggende partij, maar er werd nog slechts eenmaal gescoord. Mokhtar maakte zijn tweede van de middag waardoor het duel in 4-0 eindigde.



VVV-Venlo-NEC

VVV-Venlo besloot de oefencampagne met een gelijkspel tegen NEC Nijmegen: 1-1. NEC moest het al na zeventien minuten met een man minder doen toen Guus Joppen direct rood kreeg. Desondanks kwamen de Nijmegenaren na 52 minuten spelen op voorsprong dankzij Arnaut Groeneveld. Enkele minuten later kreeg VVV een strafschop waardoor Clint Leemans de gelijkmaker kon binnenschieten.