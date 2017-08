FC Utrecht: geen nieuwe directeur, maar ander model

10:55 – FC Utrecht stelt geen opvolger van de vertrokken algemeen directeur Wilco van Schaik aan. De club kiest voor een zogeheten collegiaal bestuursmodel (meerhoofdig bestuur). Een dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij Utrecht. Onder meer oud-speler Jordy Zuidam maakt onderdeel uit van de driekoppige directie.



Zuidam is verantwoordelijk voor de portefeuille voetbalzaken. Paulo Steverink (finance) en Martijn Standaart (commercie) maken het bestuur compleet. "Onder meer hebben wij gekeken naar wat wel en niet heeft gewerkt bij FC Utrecht afgelopen jaren en de trends op het gebied van het besturen van voetbalclubs internationaal", licht clubeigenaar Frans van Seumeren toe op de website van Utrecht. "De nieuwe directie werkt nauw samen met onze RVC en dat gaat conform plan. Wij hebben nu de kerndisciplines voetbalzaken, financiën/operations en commercie goed verdeeld."



Paul Verhoeff wordt daarbij per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij volgt Jacques van Ek op. Het feit dat Utrecht met nieuwe mensen werkt, die deels niet uit het voetbal komen, is volgens Van Seumeren een misverstand. "Erik ten Hag en Jordy Zuidam vormen een fantastisch team. En die werken heel goed samen met Paul en de rest van de directie. Er is een plan, iedereen staat er achter."