Ahannach over transfer: "Grote stap in mijn carrière"

15:45 – Soufyan Ahannach kan zijn geluk niet op, nu zijn overstap naar de Engelse Premier League definitief is. De aanvaller heeft loon naar werken gekregen, zijn uitstekende seizoen bij Almere City FC is beloond met een transfer naar Brighton & Hove Albion.



De aanvaller, die voor drie seizoenen heeft getekend, reageert op de website van Almere City op zijn toch wel opmerkelijke overstap. "Dit is een grote stap in mijn carrière. Ik maak een mooie transfer naar een prachtige competitie", zegt het voormalig goudhaantje van Almere City.



"Ik weet niet of het eerder is gebeurd dat een speler vanuit de Jupiler League rechtstreeks de stap maakt naar de Premier League. Ik vind het daarom moeilijk in te schatten waar ik sta en laat het allemaal op me af komen, maar ik heb er heel veel zin in. Voor mijn gevoel was ik nu toe aan een volgende stap en die komt er met Brighton & Hove Albion. Het geeft eens te meer aan dat Almere City een perfecte springplank is naar de top."