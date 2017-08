Neymar-papieren zijn binnen: debuut voor PSG lonkt

13:03 – Alles wijst erop dat Neymar dit weekend zijn debuut kan vieren voor Paris Saint-Germain. De Franse voetbalbond communiceert vrijdag via de officiële kanalen dat al het benodigde papierwerk van hun collega's uit Spanje ontvangen is.



Vanuit Spanje werd geen haast gemaakt met het zogeheten Internationale Transfer Certificaat (ITC). Dit was nodig om Neymar speelgerechtigd te krijgen voor Paris Saint-Germain. De Franse bond stapte eerder deze week naar de FIFA, omdat men het getreuzel in hun buurland zat was.



Het zal nog moeten blijken, maar het heeft er alle schijn van dat het veelbesproken debuut van Neymar komende zondag plaats kan vinden. Paris Saint-Germain gaat zondag in de Ligue 1 op bezoek bij EA Guingamp.