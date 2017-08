Laatste Jupiler League-kampioenen treffen elkaar

21:42 – De eerste speelronde van de Eredivisie kent een onderonsje tussen de Jupiler League-kampioenen van 2016 en 2017. Promovendus VVV-Venlo krijgt zaterdag in De Koel bezoek van Sparta Rotterdam.



"Een goede ploeg", zegt VVV-coach Maurice Steijn op de clubwebsite over Sparta. "Ze zijn door hun kampioenschap in 2016 een jaar verder dan wij. Een fysiek sterke, agressieve ploeg, aanvallend ingesteld, goed georganiseerd. De hand van trainer Alex Pastoor is zichtbaar."



Het duel met Sparta is gelijk een belangrijke voor VVV. "De wedstrijden die erop volgen, Twente, Ajax, Groningen en Vitesse, zijn natuurlijk loodzwaar. Aan de andere kant wordt het hele seizoen zwaar. Dat weten we. Maar we moeten in staat zijn punten te pakken tegen Sparta. We gaan er alles aan doen om te winnen", besluit Steijn, die niet kan beschikken over Johnatan Opoku en Danny Post.



Pastoor

"Een normale wedstrijd", stelt Sparta-trainer Alex Pastoor tegenover het Algemeen Dagblad over de ontmoeting met VVV. De oefenmeester mist Janne Saksela en Paco van Moorsel in Venlo, maar is niet in paniek. "We staan er goed voor. Ook de nieuwelingen maken een prima indruk. We gaan met alle vertrouwen naar Venlo."