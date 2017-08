Schalke in beker met pijn en moeite langs vierdeklasser

21:03 – Het is Schalke 04 gelukt om de eerste ronde van de DFB Pokal te overleven, maar daarmee is ook alles gezegd. De club uit Gelsenkirchen beleefde maandag een zware avond bij vierdeklasser BFC Dynamo, maar won uiteindelijk wel met 0-2.



De bekerwedstrijd was het eerste officiële duel van Domenico Tedesco, de nieuwe coach van Schalke. Hij had zich ongetwijfeld wat anders voorgesteld van zijn debuut. Schalke speelde uiterst moeizaam en kreeg de vierdeklasser pas in de slotfase op de knieën. Jevhen Konopljanka nam in het laatste kwartier beide doelpunten voor zijn rekening.



Nu kan het vizier bij Schalke worden gericht op komende zaterdag. Dan speelt de club tegen RB Leipzig de eerste wedstrijd van het nieuwe Bundesliga-seizoen.