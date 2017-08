Slechte uitgangspositie Ajax na blamage in Arena

22:45 – Ajax moet ernstig rekening gaan houden met een seizoen zonder Europees voetbal. Een ontluisterende nederlaag tegen Rosenborg BK in de eigen Arena biedt de Amsterdammers weinig perspectief voor de return. De Nigeriaanse invaller Samuel Adegbenro velde het vonnis na een slecht moment van Matthijs de Ligt en Joël Veltman: 0-1.



Zonder Davinson Sánchez, die op weg is naar Tottenham Hotspur, begon Ajax aan een tweeluik tegen Rosenborg. Op het spel stond een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Een troostprijs, na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League, waar ook de Scandinavische bezoekers op aasden.



De Amsterdammers maakten vorig jaar nog grote indruk als runner-up in de Europa League, maar verkeren nu nog lang niet in Europese topvorm. Dat bleek ook tegen de Noorse koploper, een goed georganiseerde ploeg met de wil en het loopvermogen om snel om te schakelen.



Met die speelwijze had Ajax grote moeite. Na een stormachtig begin met een poging van afstand door Donny van de Beek, zakte de thuisploeg heel ver weg. Pas na een half uur kwam de ploeg van Marcel Keizer er een beetje bovenop, al was het slechts aan Joël Veltman te danken dat het nog geen schade had opgelopen.



De rechtsback en nieuwbakken aanvoerder voorkwam een zeker lijkend doelpunt van Nicklas Bendtner die met een kopbal leek te profiteren van een snelle counter van de bezoekers. De Noren hadden de bal veroverd door met twee man druk te zetten op Hakim Ziyech en kwamen er daarna vliegensvlug uit.



Ziyech was sowieso de dissonant in het eerste half uur bij Ajax met een aantal keren lichtzinnig balverlies op het middenveld. Daarin werd hij alleen nog overtroffen door David Neres, die zijn uitverkiezing boven Justin Kluivert, geen moment kon rechtvaardigen.



De Braziliaan miste ook nog de grootste Amsterdamse mogelijkheid voor rust, een wat gelukkig ontstane schietkans, na een afgeweken voorzet van Mitchell Dijks. Ondanks het zwakke optreden van Neres moest Ajax het toch vooral van de vleugels hebben voor het creëren van kansen.



Aan de andere kant was Amin Younes wel de baas over zijn tegenstander, wat leidde tot twee gevaarlijke momenten. Eerst dwong de Duitser bijna een eigen doelpunt af, na een dribbel buitenom en een balletje breed richting Dolberg, vervolgens haalde hij zelf de trekker over na een dribbel naar binnen. Beide keren Andre Hansen stond een bevrijdende treffer in de weg.



Verder ondersteunden backs Dijks en Veltman de aanval met rushes langs de lijn en vroege voorzetten, waar Van de Beek en Dolberg af en toe onvoldoende op anticipeerden. Het gemis van de vertrokken Davy Klaassen, die altijd op de juiste plek opdook in de zestien, was daarmee duidelijk te merken.



Spits Dolberg moest in de tweede helft plaatsmaken voor Klaas-Jan Huntelaar, net als Neres die werd afgelost door Kluivert. Het verse bloed bij Ajax kon een tweede helft die maar wat voortkabbelde niet de gewenste impuls geven. Twee kansen kregen de Amsterdammers slechts, allebei nota bene via de verdediger Matthijs de Ligt. Eerst voorkwam Hansen een intikker met de punt van de schoen, daarna kopte De Ligt de bal vrij voor het doel via de grond over.



Rosenborg leek zo op weg naar een acceptabele 0-0, maar het werd een zeer gunstige 0-1 uitslag voor de bezoekers. Na een slippertje van Veltman, die een dieptepass niet kon onderscheppen nadat De Ligt te snel was ingestapt, stond Samuel Adegbenro ineens vrij voor André Onana. De Nigeriaan liet de bal knap in verre hoek verdwijnen.



Zo lijkt Ajax op weg naar een debacle, waarmee de Amsterdammers voor het eerst in decennia plaatsing voor een Europees toernooi dreigen mis te lopen.