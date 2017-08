Rooney: "Rode gedeelte Manchester genoot ook van mijn goal"

0:05 – Uitgerekend Wayne Rooney opende maandag de score in de Premier League-topper tussen Manchester City en Everton (1-1). Met zijn Manchester United-achtergrond was de goal - zijn 200ste in de Premier League - extra pijnlijk voor The Citizens. Rooney zelf kon daar wel van genieten.



"Het was mooi om hier met mijn United-historie in het Etihad Stadium te scoren", zei Rooney na afloop tegen Sky Sports. "Ik weet zeker dat het rode gedeelte van Manchester er ook van heeft genoten."



Met zijn doelpunt loopt Rooney één-op-één in de Premier League. Vorige week, tijdens het eerste competitieduel, scoorde de Engelsman ook al. Hij liep in het duel met City ook nog een afstand van ruim tien kilometer. "Niet slecht voor iemand, die niet fit is", sneert Rooney naar critici. "Vanavond was een zware opgave, ik ben blij dat ik heb kunnen helpen."



