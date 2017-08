'Swansea City gaat zich in Eindhoven melden voor Arias'

16:27 – Santiago Arias kan mogelijk de overstap naar de Premier League maken. Volgens de BBC heeft Swansea City namelijk concrete interesse in de verdediger van PSV. Manager Paul Clement is nog op zoek naar een ervaren verdediger en ziet in Arias een goede versterking.



Na de verkoop van Gylfi Sigurdsson aan Everton heeft Swansea in ieder geval genoeg te besteden. De IJslander bracht namelijk zo'n vijftig miljoen euro op. Een deel daarvan zou de club willen besteden aan het halen van een ervaren verdediger. Arias zou hoog op het lijstje staan. De verdediger werd deze transferperiode al vaker in verband gebracht met andere clubs, maar nu lijkt vooral Swansea City concreet te zijn.



De 25-jarige Arias speelt al sinds 2013 bij PSV en is nog in het bezit van een contract tot medio 2019. De Colombiaans international maakte er na afloop van vorig seizoen geen geheim van dat hij openstaat voor een nieuwe uitdaging.