Swart zingt 'Hand in Hand': "Weg met de haat en nijd"

8:46 – Sjaak Swart baarde afgelopen maandag opzien tijdens het Voetballer van het Jaar-gala. Mister Ajax pakte de microfoon toen presentator Humberto Tan vroeg wie het 'Hand in Hand' wilden inzetten voor Feyenoord, dat als kampioen op het podium stond. Het zingen van de oud-aanvaller werd door veel mensen gewaardeerd, maar niet iedereen kon begrip opbrengen voor de actie.



Dat zag Swart ook. "Ik zal de ziektes die me werden toegewenst niet opnoemen", zegt Mister Ajax tegen De Telegraaf. "Als de organisatie me van tevoren had gevraagd om dit lied te zingen, had ik 'nee' gezegd, want het vorige filmpje zorgde al voor genoeg ellende. Maar na die prachtige, emotionele brief van Mo Nouri, het broertje van Appie, over verbroedering moest ik wel toen Humberto Tan me het podium op vroeg. Ik werd een beetje voor het blok gezet", legt Swart uit.



Toch zou Swart het niet terugdraaien, als hij dat kon. Hij heeft geen spijt van de actie. "Die haat en nijd, daar heb je toch helemaal niks aan. Weg daarmee. Begrijp me goed, ik ben er dagen ziek van als Ajax verliest, ben misschien wel de fanatiekste supporter van allemaal. En natuurlijk moet Ajax altijd kampioen worden. Maar als de beste heeft gewonnen en dat niet Ajax was, dan kun je er toch niks meer aan doen. En om een schitterende competitie te hebben, moet er grote rivaliteit zijn, maar ook respect", besluit Swart in bovengenoemde ochtendkrant.



De spontane actie van Swart is hier te zien.