Vd Sar houdt vast aan Ajax-lijn: "Selectie is goed genoeg"

9:41 – Door het echec van Ajax bij Rosenborg BK is de onrust bij de Amsterdamse club groot. De Europa League-finalist heeft zich door de nederlaag in Noorwegen niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi, waardoor de club dit seizoen geen Europees voetbal speelt. Algemeen directeur Edwin van der Sar weigert echter in paniek te raken en houdt vast aan de filosofie van de club.



Dat zegt hij in zijn column in De Telegraaf. "We hebben als club voor een bepaalde lijn gekozen en diezelfde lijn bracht ons drie maanden geleden nog een Europese finale. Van die lijn wijken we dus niet af", is hij duidelijk. "Iedereen draagt een eigen verantwoordelijkheid van trainersstaf, technisch hart, spelersgroep tot directie. Om die reden gaan we ook niet één man de schuld geven."



"Daarmee zeg ik niet dat we nu niets doen", vervolgt Van der Sar. "Zoals altijd zullen we alles evalueren. Een aantal dingen gaat goed, maar als we constateren dat bepaalde zaken moeten wijzigen binnen Ajax schromen we niet om daaraan gevolg te geven. Maar de lijn, zeg ik nogmaals, zal hetzelfde blijven. We kijken qua spelers en talenten eerst naar wat we zelf in huis hebben. Daar is Ajax groot mee geworden en we leiden deze club op voetbaltechnisch vlak zoals we met z'n allen hebben afgesproken. We sluiten echt onze ogen niet voor bepaalde zaken en als de kans zich voordoet komen we in actie op de transfermarkt."



De absolute gekte op de transfermarkt is echter niet aan Ajax besteed. "Ik erken dat we financieel heel gezond zijn, maar we hebben bepaald dat we geen exorbitante bedragen gaan neertellen voor transfers of salarissen. Deze selectie is goed genoeg."