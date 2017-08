Sterling voorkomt met late goal nieuw puntenverlies City

15:30 – Het had er alle schijn van dat Manchester City voor de tweede keer in één week tegen puntenverlies aan zou lopen in de Premier League, maar de titelkandidaat is op bezoek bij Bournemouth door het oog van de naald gekropen. Een doelpunt van Raheem Sterling in de 97ste minuut bood soelaas voor de ploeg van Pep Guardiola, die daardoor met 1-2 won. Opvallend genoeg kreeg Sterling bij het vieren van zijn goal zijn tweede gele kaart.



De slotfase van de eerste wedstrijd van de derde Premier League-speelronde kan gerust knotsgek genoemd worden. Het duel leek in 1-1 te eindigen, maar buitenspeler Sterling werkte in de zevende minuut van de blessuretijd de winnende treffer tegen de touwen. En dat terwijl er eerst eigenlijk maar vijf minuten extra tijd waren bijgeteld. Sterling vierde zijn treffer uiteraard uitbundig, maar werd juist daar voor bestraft door Mike Dean. De scheidsrechter gaf Sterling zijn tweede gele kaart omdat hij feestvierde in het publiek. Saillant detail: door zijn rode kaart mist de aanvaller de ontmoeting met zijn oude club Liverpool in de volgende Premier League-speelronde.





De wedstrijd kreeg zo een bizar einde en had ook al een opmerkelijk begin gekend. Bournemouth verloor haar eerste twee duels, maar begon vol zelfvertrouwen aan de thuiswedstrijd tegen de titelkandidaat. De ploeg was feller en beter in de openingsfase en kreeg in de dertiende minuut loon naar werken. Linksback Charlie Daniels nam de bal ineens op zijn slof en veegde het speeltuig schitterend via de lat in de lange hoek. Het was het eerste competitiedoelpunt voor Bournemouth in dit seizoen.



Lang kon de ploeg van Eddie Howe echter niet genieten van de voorsprong, omdat de equipe van Guardiola na de tegengoal gas ging geven. Dat leidde tot een doelpunt in de 21ste minuut. Nathan Aké reageerde niet goed op een steekpass op Gabriel Jesus, die slim de 1-1 langs Asmir Begovic tikte. De wedstrijd leek vervolgens in 1-1 te eindigen, maar Sterling dompelde de thuisclub in extremis dus alsnog in rouw. Overigens gebeurde dat in een harde tweede helft, waarin maar liefst acht gele kaarten werden uitgedeeld.



Manchester City staat door de winst op zeven punten uit drie duels, Bournemouth is nog puntloos.