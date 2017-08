Winnend Juventus toont karakter na 2-0 achterstand

20:01 – Juventus is tegen Genoa op karakter door het oog van de naald gekropen. De regerend kampioen van Italië boog zaterdagavond een 2-0 achterstand om tot een overwinning (2-4). Grote man aan Juve-zijde was Paulo Dybala met een hattrick



Genoa kende in eigen huis een droomstart. In de eerste minuut werkte Miralem Pjanic de bal in het eigen doel, zes minuten later mocht Andrey Galabinov vanaf elf meter aanleggen. Hij faalde niet. Genoa kreeg de penalty toegekend na tussenkomst van de video-scheidsrechter.



Een stunt leek in de maak, maar de Oude Dame herstelde zich prima. Al voor rust poetste Juventus de achterstand. Paulo Dybala nam beide doelpunten voor zijn rekening. Een goal maakte hij uit een penalty. Na rust ging Juventus op zoek naar de voorsprong. Die viel na een kwartier in de eerste helft. Juan Cuadrado was het eindstation van een fijne aanval.





Dankzij de wederopstanding houdt Juventus de honderd procent score. Vorige week klopt Juventus Cagliari met 3-0.Benevento - Bologna 0-1