Feyenoord verhuurt aanvaller El Hankouri aan Willem II

9:54 – Feyenoord neemt tijdelijk afscheid van Mo El Hankouri. De landskampioen verhuurt de twintigjarige aanvaller dit seizoen aan Willem II. Het is alweer de zesde speler die Feyenoord elders stalt. El Hankouri komt uit de jeugdopleiding van de Rotterdammers.



Zijn contract loopt over een jaar af, maar Feyenoord heeft een optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen. Tot dusver speelde hij twee officiële wedstrijden voor Feyenoord. Uitzicht om een vaste basisspeler in De Kuip te worden, heeft El Hankouri dit seizoen niet.



"Mo staat bekend als een groot talent uit de Feyenoord jeugdopleiding", zegt Joris Mathijsen, technisch directeur van Willem II, op de website van de Tricolores. "Hij is snel, kan een tegenstander passeren en is doelgericht. We zijn blij dat we hem voor dit seizoen mogen verwelkomen."



De Rotterdammers besloten eerder Simon Gustafson (Roda JC), Marko Vejinovic (AZ), Calvin Verdonk, Jari Schuurman (beiden NEC) en Gustavo Hamer (FC Dordrecht).