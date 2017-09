Ziyech keert met twee goals en assist terug bij Marokko

1 september 2017 – Hakim Ziyech is op schitterende wijze teruggekeerd in de nationale ploeg van Marokko. De Ajacied, die de afgelopen tien maanden niet in actie kwam voor zijn land omdat hij in onmin leefde met bondscoach Herve Renard, hielp de Marokkanen vrijdag in de WK-voorronde met twee doelpunten en een assist aan een 6-0 thuiszege op Mali. Ook Mimoun Mahi van FC Groningen scoorde.



Ziyech opende in de negentiende minuut de score in Rabat, door een zelf verdiende penalty raak te schieten. Na een uur schoot de spelmaker, uit een lastige hoek, hard de 3-0 tegen de touwen. Tien minuten daarna gaf hij de assist bij de 4-0 van Achraf Hakimi, iets dat Feyenoorder Karim El Ahmadi deed bij de 2-0 van Khalid Boutaïb in de 27ste minuut. Fayçal Fajr maakte in de 86ste minuut de 5-0, invaller en debutant Mahi was twee minuten daarna de maker van de 6-0. Mali sloot af met negen man: Bakaye Dibassy kreeg in de 57ste minuut zijn tweede gele kaart, wat Mohamed Konaté tien minuten later eveneens overkwam.



Door de winst grijpt Marokko de koppositie in de kwalificatiegroep, maar Ivoorkust en Gabon hebben nog een wedstrijd tegoed. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK in Rusland.