Groep F: Kopenhagen scoort niet tegen Lokomotiv Moskou

21:55 – In groep F van de groepsfase van de Europa League werd er donderdagavond niet gescoord. Zowel het duel tussen FC Kopenhagen en Lokomotiv Moskou als de wedstrijd tussen Zlin en FC Sheriff eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.



FC Kopenhagen-Lokomotiv Moskou

Kopenhagen, dat afgelopen seizoen nog werd uitgeschakeld door Ajax in de Europa League, had het moeilijk tegen de Russen in eigen huis. De ploeg van Stale Solbakken wist in negentig minuten niet te scoren. Omdat ook Lokomotiv Moskou dat niet deed, eindigde het duel in 0-0.



Zlin-Sheriff

FC Fastav Zlín begon het Europa League-avontuur thuis tegen FC Sheriff uit Moldavië. Net als in het andere duel in groep F werd er na negentig minuten niet gescoord. Daardoor had de eerste speelronde eigenlijk schriftelijk afgedaan kunnen worden. Alle vier de ploegen zijn nu gedeeld koploper.