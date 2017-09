Hazard bankzitter, Arsenal zonder Sánchez én Özil

13:50 – In de Engelse topper tussen Chelsea en Arsenal zijn enkele grote sterren buiten de boot gevallen. De van een blessure herstelde Eden Hazard moet bij de thuisclub nog genoegen nemen met een reserverol, terwijl bij Arsenal smaakmakers Alexis Sánchez en Mesut Özil niet fit genoeg zijn.



Hazard maakte vorig weekend zijn eerste twaalf Premier League-minuten tegen Leicester City en viel midweeks in tegen Qarabağ in de Champions League. In de defensie van Chelsea krijgt Victor Moses de voorkeur boven Davide Zappacosta. Bij Arsenal is sterspeler Alexis Sánchez niet fit genoeg om te starten, hij begint op de bank. Donderdag was hij nog doorslaggevend in de Europa League-wedstrijd tegen 1. FC Köln (3-1 winst). Mesut Özil ontbreekt door een lichte enkelblessure in de wedstrijdselectie.



Opstellingen

Chelsea: Courtois, Moses, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Alonso, Kante, Fabregas, Willian, Pedro, Morata.

Arsenal: Cech; Mustafi, Koscielny, Monreal; Bellerin, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Iwobi, Welbeck; Lacazette.