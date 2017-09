PSV troeft tiental Feyenoord af in eerste topper van seizoen

18:40 –

PSV heeft de week van Feyenoord nog net wat ongelukkiger gemaakt. Vier dagen na de afstraffing tegen Manchester City (0-4), werden de Rotterdammers afgetroefd in Eindhoven: 1-0. Door de nederlaag van de equipe van Giovanni van Bronckhorst, die ruim een helft met tien man speelde, is er nu geen enkele ploeg in de Eredivisie zonder puntenverlies. Onder meer PSV en Feyenoord staan bovenaan met twaalf punten.



PSV kwam razendsnel op voorsprong. In de eerste aanval van de wedstrijd wist Jürgen Locadia de bal bij Gaston Pereiro te krijgen, die de bal knap langs Brad Jones schoot. De Eindhovenaren zetten dit felle begin sterk door, terwijl Feyenoord moeite had zich aan te passen aan het hoge tempo van de wedstrijd. Het was Steven Berghuis die na een kwartier de eerste kans van de wedstrijd voor de bezoekers kreeg, maar hij stuitte op Jeroen Zoet.



Niet lang daarna kwam Berghuis opnieuw in de spotlight te staan na een ongelukkige botsing tussen hem en Luuk de Jong. De buitenspeler werd met geel berispt door Björn Kuipers, en zag hoe De Jong geblesseerd het veld moest ruimen voor Sam Lammers. Deze klap zorgde echter niet voor verslapping bij de thuisploeg, die ook in het vervolg gevaarlijker waren dan Feyenoord. De grootste kans van die fase was echter voor Toornstra, die uit een vrije trap de paal raakte.



Namens de thuisploeg werd overigens ook het aluminium getroffen, toen Locadia een grote kans om zeep hielp door de paal te raken. Het ging van kwaad tot erger voor Feyenoord, toen Berghuis even later zijn tweede gele kaart kreeg na het onderbreken van een veelbelovende aanval. Zo wist Feyenoord bij rust al dat het een hele zware taak zou worden nog terug in de wedstrijd te komen.



Dit lukte echter heel aardig in de tweede helft. De bezoekers namen na een korte periode aftasten het initiatief over en gingen gretig op zoek naar de gelijkmaker. Dit zorgde voor verschillende grote kansen. Eerst was Eric Botteghin dicht bij een treffer, maar Zoet wist de bal ternauwernood voor de lijn te stoppen. Daarna was het Jean-PaulBoëtius die met een schitterend schot Zoet tot een wereldredding wist te dwingen. De grootste kans was echter voor Toornstra, die voor een leeg goal over schoot.



De slotfase kende eveneens een moordend tempo. Feyenoord verving twee verdedigers voor aanvallers en ging opportunistischer spelen. Dit leverde gevaarlijke situaties op voor beide goals, maar geen bijzonder grote mogelijkheden. PSV hield het vol en wist de drie punten binnen te slepen in de eerste topper van het seizoen.