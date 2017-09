PSV denkt al aan winterse transfer: "Willen een linksback"

0:07 – Ondanks het feit dat de transfermarkt net gesloten is, is men bij PSV al met de gedachten bij de transferwindow in de winterstop. Volgens Marcel Brands is de selectie namelijk nog niet rond. De Eindhovenaren missen vooral een extra linksback.



PSV liep dit seizoen Europees voetbal mis en kreeg daarna kritiek te verwerken of de huidige selectie wel goed genoeg was. Tegenover PSV TV gaat Brands vast in op vragen over wat de club gaat doen in de winterse transferperiode. "Het is altijd afhankelijk van hoe de eerste seizoenshelft verloopt en wie er nog vertrekken in de winter. We willen nog wel een linksback, die wens blijft. In dat opzicht zullen we alert blijven", zegt de technisch manager.



Ook gaf Brands nog uitleg over de transfer van Davy Pröpper. "Vorige winter wilden we hem niet aan Zenit verkopen omdat we toen nog kans hadden om kampioen te worden. Deze zomer kwam het wel tot een vertrek. We hadden het niet gepland, maar door het mislopen van Europees voetbal was die transfer ineens noodzakelijk."