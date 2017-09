Bosz: "Gaven de tegenstander geen tijd voor drie passes"

8:41 – Peter Bosz blijft imponeren met Borussia Dortmund. Zaterdagavond werd Borussia Mönchengladbach met 6-1 verslagen. Daarmee doen de Duitsers vast vertrouwen op voor wanneer dinsdag het treffen met Real Madrid in de Champions League op het programma staat.



Pierre-Emerick Aubameyang was tegen Gladbach goed voor drie treffers, maar Bosz loofde na afloop tijdens de persconferentie vooral de teamprestatie van Dortmund. "Je wint niet met 6-1 van een goed georganiseerd team als alleen je twee aanvallers goed spelen. We gaven de tegenstander geen tijd voor drie passes en veroverden de bal steeds snel terug. Zowel in balbezit als zonder hebben we erg goed gespeeld", stelt de Nederlandse trainer.



Ondanks de droomstart van Dortmund in eigen land, beseft Bosz dat het dinsdag, wanneer Real Madrid op bezoek komt, een stuk lastiger zal worden. "Gladbach is wel wat anders dan Real Madrid natuurlijk, maar we zullen alles proberen. Al wil ik vanavond nog niet aan de wedstrijd tegen Real denken."