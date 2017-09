Ajax weer met Huntelaar, Serero keert terug bij Vitesse

13:27 – Klaas-Jan Huntelaar begint in de punt van de aanval tijdens het duel van Ajax met Vitesse in de Johan Cruijff ArenA. De ervaren spits krijgt van trainer Marcel Keizer opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg, die net als tegen ADO Den Haag op de bank plaats moet nemen.



Ondanks dat Ajax punten verspeelde op bezoek bij ADO Den Haag (1-1) houdt Keizer vast aan dezelfde basiself. Dat betekent dat de aanval opnieuw bestaat uit Huntelaar, Justin Kluivert en Amin Younes. Ook krijgt Frenkie de Jong opnieuw de voorkeur boven Lasse Schöne op het middenveld. Siem de Jong ontbreekt in de selectie omdat zijn vriendin op het punt van bevallen staat.



Vitesse zal zich willen revancheren voor de uitschakeling in het KNVB bekertoernooi tegen de amateurs van Swift. Een meevaller voor de Arnhemmers is de terugkeer van Thulani Serero. De Zuid-Afrikaanse middenvelder is weer volledig hersteld van een knieblessure en begint in de basis.



Opstellingen

Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Viergever, Dijks; Van de Beek, De Jong, Ziyech; Kluivert, Huntelaar en Younes

Vitesse: Pasveer, Dabo, Miazga, Kashia, Büttner, Serero, Bruns, Foor, Rashica, Matavz en Linssen