Milik scheurt linker kruisband af en ligt er maanden uit

13:40 – De vrees voor een nieuwe zware blessure voor Arek Milik is gegrond gebleken. De Poolse spits viel afgelopen weekend uit tegen SPAL en heeft wederom een kruisband in zijn knie afgescheurd, zo bevestigt Napoli. De aanvaller wacht daardoor weer een lange revalidatie.



Milik werd maandag in Rome onderzocht door een specialist en daar is het slechte nieuws officieel geworden. De blessure is vervelend nieuws voor de Pool, aangezien hij vorig seizoen met dezelfde blessure maandenlang aan de kant stond. Destijds scheurde hij de band van zijn rechterknie af, deze keer gaat het om zijn linkerknie. Milik is maandag al geopereerd aan de blessure.



Vorig seizoen sloeg het noodlot voor de oud-Ajacied toe op 8 oktober, ditmaal gebeurde het dus eind september. De wedstrijd tegen Feyenoord in de Champions League is de eerste wedstrijd die aan de neus van de aanvaller voorbij gaat.