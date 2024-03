Rommedahl schiet Charlton naar de top

Onder leiding van Dennis Rommedahl is Charlton Athletic bezig met een indrukwekkende serie. De ploeg van manager Alan Curbishley won zondag ook haar derde competitiewedstrijd op rij. Ditmaal was Middlesbrough het slachtoffer van de dadendrang van Charlton.

Rommedahl was zondag een grote kwelgeest voor Middlesbrough. De Deen opende in de eerste helft de score en was amper af te stoppen door de defensie van de ploeg van Steve McClaren. Na zijn openingstreffer bleef Rommedahl dreigend en bouwden zijn teamgenoten Perry en Bent de score uit tot 0-3.

Middlesbrough-coach McClaren was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg. "Ik ben geschokt, boos en teleurgesteld", is de duidelijke taal van de oefenmeester. "Ik heb hier geen excuses voor. Dit is onacceptabel."

Charlton Athletic staat na deze knappe zege op negen punten uit drie wedstrijden.