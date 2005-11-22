Invaller De Jong schiet Ajax naar tweede ronde

Zonder een seconde te overtuigen heeft Ajax zich dinsdagavond verzekerd van een plaats in de tweede ronde van de Champions League. De Amsterdammers wonnen in de eigen ArenA met 2-1 van Sparta Praag en dat was ruimschoots voldoende om de tweede plaats in de groep veilig te stellen. Invaller Nigel de Jong kroonde zich tot matchwinner door in het laatste half uur twee keer te scoren.

Ook na rust wist Ajax het veldoverwicht aanvankelijk niet in doelpunten uit te drukken. Spits Yannis Anastasiou faalde opzichtig, terwijl ook de rest van de Amsterdamse aanval niet wist te profiteren van de onkunde bij het onthutsend zwakke Sparta Praag. De Tsjechen slaagden er niet in om over de gehele wedstrijd ook maar één fatsoenlijke combinatie op de mat te leggen en het was tekenend dat Ajax ondanks het gebrek aan kwaliteit bij de opponent ruim een uur lang bleef steken op 0-0.

Na deze treffer bloedde de wedstrijd langzaam dood. Ajax was uitermate tevreden met de stand, terwijl ook Sparta Praag tevreden leek dat het 'slechts' 1-0 achter stond. Ajax kreeg nog wel enkele kansen om de voorsprong uit te breiden, maar ook invaller Rosenberg had het vizier niet op scherp staan. De Zweed kreeg op een kleine acht meter van het vijandige doel nog een vrije schotkans, maar hij schoot huizenhoog over het doel.