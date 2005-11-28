Live voetbal

PSG voor eigen publiek pijnlijk onderuit

0 reacties
Roland
28 november 2005, 04:00

Paris Saint-German heeft zondag nagelaten om te profiteren van de misstap van Girondins Bordeaux eerder dit weekend. De hoofdstedelingen hadden bij winst in eigen stadion tegen Lens de tweede positie over kunnen nemen van Bordeaux, maar gingen in een enerverend duel met 3-4 ten onder.

De Parijse ploeg kwam onder meer door twee treffers van Aruna Dindane met 1-4 achter. Vlak voor tijd verzachtten Pauleta, ook met zijn tweede van de avond, en Yepes het leed iets. Door dit resultaat blijft PSG voorlopig op de derde plaats in de Franse Ligue 1.

Olympique Marseille hield met enig geluk SC Heerenveen er voor eigen publiek onder in het UEFA-cuptoernooi, een herhaling tegen Monaco was zondagavond evenmin te veel gevraagd. Al zag het daar opnieuw heel lang niet naar uit. De ploeg uit het Zuid-Franse vorstendom, in de nationale competitie tot dusver ook weinig meer dan een middenmoter, kwam door Meriem op 0-1. Ver in de tweede helft lieten Oruma en Lamouchi de balans toch naar de andere kant doorslaan. Monegask Adebayor ging er vlak voor tijd met rood af.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Cody Gakpo van Liverpool

Moet Gakpo vrezen? 'Liverpool richt pijlen op Bradley Barcola (PSG)'

  • wo 24 december, 15:09
  • 24 dec. 15:09
Igor Paixao in het shirt van Olympique Marseille

L'Équipe: 'Paixão na vier maanden al onmisbaar voor Marseille'

  • di 9 december, 11:17
  • 9 dec. 11:17
Emmanuel Emegha van RC Strasbourg

Emegha toont begrip voor disciplinaire schorsing

  • wo 3 december, 17:59
  • 3 dec. 17:59
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lens
16
15
37
2
Paris SG
16
21
36
3
Marseille
16
21
32
4
Lille
16
13
32
5
Lyon
16
6
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel