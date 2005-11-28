PSG voor eigen publiek pijnlijk onderuit

Paris Saint-German heeft zondag nagelaten om te profiteren van de misstap van Girondins Bordeaux eerder dit weekend. De hoofdstedelingen hadden bij winst in eigen stadion tegen Lens de tweede positie over kunnen nemen van Bordeaux, maar gingen in een enerverend duel met 3-4 ten onder.

De Parijse ploeg kwam onder meer door twee treffers van Aruna Dindane met 1-4 achter. Vlak voor tijd verzachtten Pauleta, ook met zijn tweede van de avond, en Yepes het leed iets. Door dit resultaat blijft PSG voorlopig op de derde plaats in de Franse Ligue 1.

Olympique Marseille hield met enig geluk SC Heerenveen er voor eigen publiek onder in het UEFA-cuptoernooi, een herhaling tegen Monaco was zondagavond evenmin te veel gevraagd. Al zag het daar opnieuw heel lang niet naar uit. De ploeg uit het Zuid-Franse vorstendom, in de nationale competitie tot dusver ook weinig meer dan een middenmoter, kwam door Meriem op 0-1. Ver in de tweede helft lieten Oruma en Lamouchi de balans toch naar de andere kant doorslaan. Monegask Adebayor ging er vlak voor tijd met rood af.