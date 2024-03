Juve in chaotisch bekerduel naast Fiorentina

Fiorentina is er in de bekerwedstrijd tegen Juventus niet in geslaagd een voorsprong van 2-0 te verdedigen. De koploper van de Serie A kwam alsnog langszij en heeft daardoor een goed uitzicht op een plek in de kwartfinales. Het duel tussen Juventus en Fiorentina werd overschaduwd door vechtpartijen tussen beide supportersgroepen.

Het duel werd donderdagavond meer dan een half uur onderbroken doordat er traangas het Stadio Franchi binnendreef en bleef hangen.

De politie gebruikte dat vlak na rust om relschoppende supportersgroepen uit elkaar te houden. De vechtpartijen gingen buiten het stadion door. Toen toeschouwers de tribunes begonnen te verlaten en de spelers op het veld ook last kregen van het gas, besloot scheidsrechter Luca Palanca de wedstrijd te staken.

Op dat moment leidde Fiorentina met 1-0 door een doelpunt van Bojinov in de eerste helft. Toen de lucht geklaard was maakte Pazzini er 2-0 van. Juve deed onmiddellijk iets terug via Pessotto. Mutu zorgde er voor dat zijn ploeg de return met vertrouwen tegemoet kan zien.