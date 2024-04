Voormalig international Cor Huijbregts is afgelopen weekend in zijn woonplaats 's-Hertogenbosch overleden. De 85-jarige Huijbregts was in de jaren '40 en '50 een gewaardeerde verdediger en speelde drie interlands. Huijbregts werd in 1948 met BVV, de voorloper van het huidige FC Den Bosch, kampioen van Nederland. Twee jaar later debuteerde hij in het Nederlands elftal.