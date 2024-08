Wenger gelooft in comeback van Arsenal

Arsenal-trainer Arsene Wenger verwacht dat zijn ploeg in 2006 nog voor verrassingen gaat zorgen. Vanavond moet volgens de Fransman het herstel gaan inzetten als Arsenal het opneemt tegen Manchester United. "We hebben veel potentie en dat zal duidelijk zichtbaar worden in 2006", aldus Wenger.

De Londense club boekte de beste resultaten in 2005 vooral in eigen stadion. Op Highbury morste Arsenal alleen punten tegen koploper Chelsea (0-2 verlies). Het probleem voor de formatie van Wenger ligt in de uitwedstrijden. Met slechts acht punten uit tien duels bezit Arsenal de trieste balans van een degradatiekandidaat. Daardoor staat de ploeg op een teleurstellende zesde plaats op de ranglijst.

Ondanks het fikse gat met de top van de Premier League blijft Wenger optimistisch. "Het is volledig aan ons", laat de Fransman weten. "Dit team is in staat om een snelle stap voorwaarts te zetten. We hebben tot mei de tijd en ik ben er zeker van dat we voor verrassingen gaan zorgen. Als we terug willen komen zullen we ook van Manchester United moeten winnen. Vanavond staat er veel voor ons op het spel."

Wenger gaat verder: "Als we onze vorm van Highbury ook zouden etaleren tijdens uitwedstrijden, vochten we nu met Chelsea om de landstitel. We moeten werken aan een constante vorm. We hebben te veel duels verloren omdat we verdedigend niet goed geconcentreerd waren. Het is nu aan de spelers om terug te vechten. Ik geloof dat we dit seizoen nog een grote rol gaan spelen."