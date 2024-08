Blessure Reyes lijkt mee te vallen

De blessure van de Spaanse aanvaller Reyes van Arsenal lijkt minder erg dan gevreesd. Reyes werd zaterdag in de wedstrijd tegen Bolton Wanderers van het veld gedragen na een harde tackle van Abdoulaye Faye. Er was angst voor een gebroken enkel, maar nader onderzoek heeft aangewezen dat het slechts een zware kneuzing betreft.

"Gelukkig is het slechts een kneuzing, het kon veel erger zijn" vertelde Reyes in een interview met de Engelse krant the Sun. "Ik ben blij dat ik niks gebroken heb. Mijn voet is opgezwollen en het doet ontzettend veel pijn, maar gelukkig is mijn enkel niet gebroken. Ik zal er alles aan doen om fit te zijn voor de wedstrijd tegen Real Madrid. Die wedstrijd wil ik absoluut niet missen".

Arsenal speelt op 21 februari tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.