NAC neemt afscheid van drie spelers

Benny Kerstens (foto), Yvo van Engelen en Wilmer Kousemaker moeten op zoek naar een andere club. Het trio heeft van de clubleiding van NAC te horen gekregen dat ze geen toekomst hebben in Breda. Met name het vertrek van Van Engelen is opmerkelijk. De 20-jarige verdediger verlengde eerder dit seizoen nog zijn contract en maakte onder de vorige trainer Ton Lokhoff regelmatig deel uit van het Bredase basiselftal.

In de Brabantse krant BN/ De Stem geeft de huidige trainer van NAC, Cees Lok, tekst en uitleg over de situatie. "Het is heel teleurstellend voor die jongens, maar voor de laatste zeven weken wilde ik de groep nog kleiner maken. Met een kleinere groep kweek je ook nog meer eenheid en heb ik er nog meer grip op, hoop ik. Kerstens, Van Engelen en Kousemaker kunnen zich richten op het beloftenteam, dat speelt de komende periode twee keer per week. Daar kunnen ze zich in de kijker spelen."